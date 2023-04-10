Переходившую на «красный» пенсионерку сбили в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре под колеса автомобиля попала 76-летняя женщина. Это случилось 9 апреля около 13:25 в районе Комсомольского шоссе, 140. В ГИБДД рассказали, что старушка переходила дорогу по пешеходному, но на красный сигнал светофора.

- Водитель 59 лет с водительским стажем 36 лет, управляя автомобилем Toyota Corolla Spasio по Комсомольскому шоссе со стороны Ленинградской в сторону Калинина наехал на пешехода, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Женщина получила тяжелые травмы, ее пришлось госпитализировать. Сам водитель с места аварии сбежал, и об этом инспекторам не рассказал. На следующий день его нашли сотрудники ГИБДД. Сейчас ведется следствие, все обстоятельства выясняют полицейские.

Напомним, в Хабаровске в этот же день 37-летний мужчина сбил 80-летнюю старушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал.

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