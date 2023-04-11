ХII Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета проходит в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Еще в минувшую субботу, 8 апреля, в Хабаровске дали старт ХII Международному музыкальному фестивалю, который традиционно проходит под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Участниками фестиваля в 2023 году стали дирижер из Эквадора Фредди Кадена, актер театра и кино Иван Добронравов, камерный ансамбль «Солисты Москвы» и другие талантливые музыканты, артисты и исполнители. Солистом стал наш местный музыкант, тромбонист из Комсомольска-на-Амуре Василий Прокопенко.

Помимо выступлений в Хабаровске и разных городах и поселках Хабаровского края, в рамках фестиваля проходят мастер-классы для детей и подростков.

Сегодня, 11 апреля, вечером пройдет традиционный концерт Башмета и Дальневосточного академического симфонического оркестра. Оставшиеся два дня фестиваля зрителей ждут музыкально-литературное действо по мотивам французских сказок (рассказчик – Иван Добронравов) и гала-концерт.

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