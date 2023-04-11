Девять человек укусили клещи в Еврейской автономной области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опасная ситуация складывается в соседней Еврейской автономной области. С начала эпидсезона в 2023 году от укусов клещей пострадали уже девять человек.

В этом году теплая погода пришла раньше во многие регионы Дальнего Востока. В связи с этим активность клещей также началась раньше. За небольшой промежуток времени клещи укусили девять местных жителей. В аналогичный период прошлого года укусы получили лишь двое – один взрослый и один ребенок.

- Управление Роспотребнадзора по ЕАО напоминает всем жителям области, что все административные территории являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиты (КВЭ), - сообщили в ведомстве.

Напомним, в апреле в Хабаровске начнется обработка городских пространств от клещей. Чтобы приступить к работам, в городе должна установиться положительная температура днем и ночью.

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