Комсомольская-на-Амуре прокуратура проводит проверку после нападения подростков на женщину с детьми Фото: скриншот из видео

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку случая нападения группы подростков на семью. Банда из нескольких мальчиков угрожала женщине, гулявшей у бассейна «Амур» с пожилой матерью и двумя дочками. Младшей два с половиной года, старшей 11 лет.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, инцидент произошел, когда семья гуляла по улицам. На женщин и детей налетела группа подростков, которая начала угрожать семье. Дети сказали, что те находятся «на их территории». После того, как женщины ушли, мальчики стали их преследовать, угрожать ножом и сыпать оскорблениями. Произошедшее попало на видео.

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