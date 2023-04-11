«Угрожали ножом моей маленькой дочке»: банда подростков напала на жительницу Комсомольска

Подростки устроили налет и говорили семье, что женщины зашли «на их территорию»

Банда детей запугивает жителей Комсомольска-на-Амуре. Прохожая записала видео, на котором снята компания подростков, размахивающих ножами перед ее лицом. Группа мальчиков угрожала женщине с детьми расправой за нахождение на «их землях».

Налет произошел за бассейном «Амур». Как объяснила женщина, она гуляла с дочками и пожилой мамой по улице, когда на них внезапно набежала группа детей на велосипедах. Мальчики заявили, что женщины зашли «на их территорию», а поэтому должны поплатиться.

Дети стали сыпать ругательствами и прогонять семью прочь. Напугавшаяся внезапной атаке подростков женщина решила снять все на видео, чтобы получить доказательства покушения. Тогда нападавшие стали скрывать свои лица от камер и достали ножи. В ход также шли нецензурные выражения и угрозы расправы.

- Эта группа детей выгоняла нас со словами, что это их территория, а нам нужно «собрать манатки и валить на детскую площадку». Они нас материли, пытались наехать на самокатах и велосипедах. Когда мы попытались уйти, то дети стали нас преследовать, - рассказала Дарья, жительница, подвергшаяся нападению.

В ответ на съемку мальчики размахивали холодным оружием перед лицами женщин и детей. В это время с семьей находилась бабушка, которая приглядывала за младшей дочерью. Девочкам два с половиной и 11 лет. Их такое поведение подростков очень напугало. Как объяснила Дарья, один из мальчиков пытался намеренно наехать на велосипеде на младшую дочку, но к счастью, у него не получилось.

Помочь справиться с бандой несовершеннолетних помогли прохожие мужчины. Они разогнали подростков и помогли женщинам добраться до дома.

В правоохранительных органах «КП» - Хабаровск» подтвердили, что эта ситуация произошла именно в Комсомольске-на-Амуре.

- В полицию поступило заявление по данному случаю от местной жительницы. В настоящее время сотрудниками принимаются меры по установлению личностей нападавших, идет проверка, - рассказала «КП» - Хабаровск» Олеся Циклаури, представитель УМВД России по Хабаровскому краю.

Случившееся очень напугало Дарью, и она не чувствует себя в безопасности на улицах города. Она объяснила, что если бы на выручку не пришли мужчины, она даже боится предполагать, чтобы случилось с ней и девочками.

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