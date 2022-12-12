По приколу избили на глазах толпы: малолетние отморозки оттаскали 15-летнего мальчика в Хабаровском крае

Без каких-либо причин парень подошел ко сверстнику и набросился на него с кулаками, затем к избиению присоединился второй. Тематическое фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Вова и Миша из Советской Гавани (все имена изменены - прим. ред.) - закадычные 15-летние товарищи. Вместе с другими знакомыми они иногда собирались на территории бывшего детского сада. В одну из таких прогулок подростки решили потешить толпу.

АЛКОГОЛЬ И «УГОЛОВКА»

В октябре 2021 года компания из 15-20 подростков пришла на «лобное место», Миша с Вовой были там же. Последний отличался скверным характером: в свои 15 состоял на учете у нарколога из-за алкоголизма, привлекался по уголовной статье за вымогательство с угрозой применения насилия. Он требовал от знакомого деньги и бил при этом его по голове.

Да и семья у Вовы - не пример для подражания. Состоит на учете как неблагополучная, мать была ранее судима. В такой обстановке ребенок может пойти либо по пути сопротивления (я не буду жить так же), либо принять правила игры и свернуть на дорогу озлобленности и подмены понятий (я - хулиган, значит, я - крутой). Вова выбрал последнее.

В ту самую октябрьскую вылазку парень решил развлечься. Без каких-либо причин он подошел ко сверстнику и набросился на него с кулаками. К избиению ничего не понимающего подростка подключился Миша. Он держал мальчику голову, пока второй его колотил. И все это на глазах толпы, которая смиренно наблюдала за происходящим.

РЕАКЦИЯ

Растащили подростков проходившие мимо ребята из местной спортивной школы. Избитый мальчик серьезных травм не получил и рассказал все родителям. Те дело так не оставили и написали заявление в полицию. Вова и Миша попали под уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия».

- Суд назначил одному из виновных (Вове - прим. ред.) наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Второму - лишение свободы сроком на два года и три месяца условно с испытательным сроком два года три месяца, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Приговор в законную силу не вступил.

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