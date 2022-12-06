Началось с игры, а закончилось дракой: что известно о нападении на ребенка в раздевалке сельской школы Приамурья

1 декабря в школьно раздевалке подрались ученики шестого класса Фото: Скриншот с видео

Верхнезейская средняя общеобразовательная школа - образцовое учреждение, к которому приковано внимание властей региона. А теперь ей заинтересовались и правоохранительные органы. Здесь 1 декабря в раздевалке подрались ученики шестого класса. Конфликт попал на видео, которое моментально стало сенсацией.

ДЕТИ ПОДРАЛИСЬ ШКОЛЕ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 ДЕКАБРЯ

На кадрах дети занимаются своими делами в школьной раздевалке. К компании из троих мальчиков подходит четвертый в черном капюшоне. Зачем-то сперва к нему подбегает девочка, пинает и уходит в сторону, затем сверстники его зажимают в углу.

После несколько секунд происходит борьба, и мальчик в капюшоне падает на одного из своих обидчиков. Дети дерутся, другие подбегают и исподтишка тоже бьют ребенка в черном. В какой-то момент школьник отмахивается ногами.

Поднявшийся на ноги мальчик хватает сверстника за ногу и снимает с него ботинок. В этот момент подходят ребята постарше и дети разбегаются. Они, вероятно, пытались успокоить пострадавшего ребенка, постоянно усаживая его на скамейку.

ИЩИТЕ ДЕВОЧКУ

После драки ботинок ребенку не отдали и мальчику пришлось идти домой в одном шерстяном носке. На улице в этот день было -24 градуса. Домой шестиклассник добрался, как установили позже, за полторы минуты. Еще через полторы он был в школе с мамой.

- Началось все с игры. Девочка забрала у мальчика портфель и начала его перебрасывать другим. Ребенку это, конечно, не понравилось, завязался конфликт, - рассказала «КП» - Хабаровск» Марина Венглинская, глава администрации Верхнезейского сельсовета.

С родителями участников конфликта тут же были проведены беседы, а дети извинились друг перед другом. Уже на следующий день они мирно ходили по школе, посещали занятия. Ни ссадин, ни ушибов, ни более тяжелых травм дети не получили. Заявление в полицию мама пострадавшего мальчика писать не стала.

РЕАКЦИЯ

Репутация школы из-за драки детей сильно пострадала. Некоторые пользователи интернета рассказывали о бездействии всех и вся. Но на самом деле ситуация выглядит иначе.

- На произошедшее отреагировали сразу все и разбираться начали моментально после произошедшего. Ни у кого претензий сейчас друг к другу нет. Все дети хорошо себя чувствуют, с ними проведены беседы. Ребята находятся на жестком контроле и на переменах, и на секциях, и во внеурочное время, - добавила Марина Венглинская.

К делу сразу же подключились правоохранительные органы. Полиция разбирается с дракой, опрашивает ее участников и зачинщиков. Свою проверку организовал и Следственный комитет.

- Следователем будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за профилактику правонарушений в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировал Алексей Лубинский, официальный представитель СУ СКР по амурской области.

В инциденте также разбирается прокуратура региона. Ведомство контролирует ход доследственной проверки. Также оно даст оценку «исполнению законодательства в части обеспечения безопасности при организации образователнього процесса, проведения профилактической работы с учащимися».

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