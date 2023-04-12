Больше миллиарда рублей на строительство интернатов для инвалидов получит Магаданская область Фото: Даниил ОПАРИН

Магаданская область получит больше миллиарда рублей на строительство домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов. Распоряжение об этом 8 апреля подписал Михаил Мишутин, председатель правительства РФ.

Деньги выделяются по-разному. Колыма будет получать их частями: 713 миллионов рублей в этом году и 336,3 миллиона – в следующем.

- Решение принято в связи с обращениями глав регионов, в которых строительство таких учреждений идет с опережением, - рассказали в правительстве РФ.

На два года в бюджете предусмотрено 22 миллиарда рублей для всех регионов. Работа идет по нацпроекту «Демография».

Напомним, дачники Хабаровского края могут получить субсидии на сумму около трех миллионов рублей. Деньги можно потратить на благоустройство своего дачного участка. Компенсировать можно до 50 процентов затрат.

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