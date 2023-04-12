«Прятал в воде»: автослесарь из Хабаровского края крал шины из компании, в которой работал

Укравшего шины на полмиллиона рублей мужчину задержали в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

34-летнего жителя села Тополево задержали полицейские. Мужчина подозревается в краже автомобильных шин. С заявлением к стражам порядка обратился владелец компании по ремонту грузовиков.

Всего пропало 18 шин. Их общая стоимость – около 500 тысяч рублей.

- Автослесарь вышеуказанного предприятия в течение десяти дней снимал автошины с грузовых автомобилей и прятал их в водоеме, расположенном на территории организации, со стороны, где не было части забора, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

После шины он продавал хозяину местной шиномонтажной мастерской. Перевозил их мужчина на грузовом такси, а вырученные деньги потратил на себя.

Заведено уголовное дело.

Напомним, пенсионер из Еврейской автономной области стал жертвой мошенников. Они предложили ему скачать мобильное приложение.

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