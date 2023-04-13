Федеральную дорогу в Хабаровском крае закрыли из-за гололедицы и наката Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае с 11:15 13 апреля ввели ограничение на движение любого автотранспорта на федеральной трассе «село Имени Полины Осипенко -село Бриакан - поселок Березовый». По сообщению Госавтоинспекции региона, причиной закрытия дороги стала гололедица и снежный накат.

- Выпадение осадков в виде снега, отсутствие видимости, образование гололеда и снежного наката на проезжей части, при которых движение сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью граждан (пассажиров), введено временное ограничение движения для всех видов транспорта, - сообщили в Госавтоинспекции.

Дорога будет закрыта до того момента, пока не устранят все последствия циклона. Пока же водителей призывают быть на трассах предельно внимательными и аккуратными. Ранее ГУ МЧС России по региону сообщило о снятии ограничений движения на дороге Комсомольск-Амурск и подъезде к Ачану.

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