Людей в трудной жизненной ситуации бесплатно кормят в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана
В Биробиджане действует проект «Помочь, нельзя оставить». Над ним работает администрация города и Комплексный центр соцобслуживания ЕАО. Людей, попавших в трудную ситуацию, бесплатно кормят. Бесплатное питание предоставляют предприниматели, которые подключились к проекту.
- В Биробиджане проект реализуется с 2016 года и очень хорошо себя зарекомендовал. На питание имеют право горожане, которые попали в трудную жизненную ситуацию, либо люди без определенного места жительства, - рассказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.
С каждым годом все больше бизнесменов хочет помочь. Пункт помощи находится по улице Шолом-Алейхема, 52, около Храма Святителя Николая. Он работает один раз в неделю, по понедельникам с 15:00.
Напомним, Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, наградил активистов движения ГТО.
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