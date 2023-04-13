Людей в трудной жизненной ситуации бесплатно кормят в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане действует проект «Помочь, нельзя оставить». Над ним работает администрация города и Комплексный центр соцобслуживания ЕАО. Людей, попавших в трудную ситуацию, бесплатно кормят. Бесплатное питание предоставляют предприниматели, которые подключились к проекту.

- В Биробиджане проект реализуется с 2016 года и очень хорошо себя зарекомендовал. На питание имеют право горожане, которые попали в трудную жизненную ситуацию, либо люди без определенного места жительства, - рассказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

С каждым годом все больше бизнесменов хочет помочь. Пункт помощи находится по улице Шолом-Алейхема, 52, около Храма Святителя Николая. Он работает один раз в неделю, по понедельникам с 15:00.

Напомним, Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, наградил активистов движения ГТО.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.