Комиссия из Хабаровска обследует дороги в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана
В Биробиджан приехали представители дирекции строящихся дорог из Хабаровска. Специалисты проверяют дороги, которые отремонтировали в городе по нацпроекту. Рейды проводят также сотрудники администрации, депутаты и подрядчики.
- В социальных сетях жители города часто жалуются на качество автомобильных дорог, которые были отремонтированы. Перед началом строительного сезона ежегодно приезжают специалисты и на месте смотрят, как дорога «перезимовала», высказывают замечания и определяют, какие работы необходимо подрядным организациям провести, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.
Дороги, которые ремонтировали по нацпроекту, имеют гарантию. Поэтому обязательства у дорожников сохраняются. Как только стартует строительный сезон, они начнут восстанавливать поврежденный асфальт.
Напомним, ранее рядом с железнодорожным вокзалом в Биробиджане нашли свалку.
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