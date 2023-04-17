Мэр Хабаровска распорядился назвать новую улицу в честь Героя России Владимира Жоги Фото: Администрация Хабаровска

В марте 2023 года общественники Хабаровска предложили назвать одну из городских улиц в честь Героя России Владимира Жоги под позывным «Воха», который героически погиб, выполняя воинский долг в зоне СВО. Идею рассмотрели в администрации города и отнеслись к ней положительно. Улица в честь героя появится в новом микрорайоне уже ко второму кварталу 2025 года. Она свяжет Совхозную и Воронежское шоссе.

- Владимир Жога безусловно достоин, чтобы в его честь появилась улица в нашем городе. Он совершил героический поступок. Сейчас вопрос решен. Департамент архитектуры, строительства и землепользования вместе с управлением дорог и внешнего благоустройства будут заниматься дальнейшим ведением этой темы, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Напомним, 5 марта 2022 года разведчики батальона «Спарта» прикрывали эвакуацию мирного населения из Волновахи в ДНР. Защищая людей, «Воха» получил смертельное ранение. Указом президента Владимира Путина от 6 марта 2022 года Владимиру Жоге присвоено звание Героя Российской Федерации. 9 мая его отец был приглашен в Кремль, где он получил медаль «Золотая Звезда».

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