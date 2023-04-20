Яна Брадуцан из Хабаровска победила в номинации «Лучший воспитатель года» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае прошел региональный этап конкурса «Учитель года - 2023». 84 участника боролись за победу в нескольких номинациях. В направлении «Лучший воспитатель года» лучшей стала хабаровчанка Яна Брадуцан. Она работает в детсаду №23 инструктором по физкультуре.

- Большое значение Яна Романовна придает работе по формированию здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья детей. Она использует новые пути и методы воспитания, повышает свой профессионализм, изучает опыт педагогов-новаторов, консультирует и координирует работу педагогических работников по вопросам теории и практики физического воспитания, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Напомним, что абсолютным победителем конкурса стал Станислав Кан, преподаватель-организатор ОБЖ школы №53 из Бикина.