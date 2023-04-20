9-летнюю девочку на пешеходном переходе сбили в Вяземском Фото: полиция Вяземского

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 20 апреля в Вяземском. Около 14 часов на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку.

- По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по улице Коммунистическая в сторону улицы Орджоникидзе, наехал на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в полиции Вяземского района.

Девочка получила травмы. Водитель с места аварии сбежал, его ищет полиция. По факту ДТП специалисты начали проверку.

Очевидцев происшествия просят обратиться в отделение полиции по адресу: улица Ленина, 1 или позвонить по телефонам 8 (42153) 3-13-81, 8 (962) 583-75-80.

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор виновнику смертельного ДТП. Водитель автобуса наехал на человека на пешеходном переходе.