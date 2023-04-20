Кошку Симу сняли с дерева спасатели в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Не только людей спасают сотрудники МЧС. В Еврейской автономной области они помогли кошке Симе, которая застряла на дереве. Бедное животное провело там два дня.

За помощью к спасателям обратился местный житель. Он рассказал, что Сима убегала от собак и забралась на дерево. Спуститься с него она не смогла. Мужчина рассказал, что разъяренные животные были в смертельной близости к кошке, но испугались подошедшего человека.

- Бойцам МЧС потребовалось несколько минут, чтоб помочь кошке спуститься. Благодарности хозяина не было границ, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Кошка охотно пошла к спасателям. На плечах они спустили ее вниз и отдали хозяину.

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