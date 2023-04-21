Подозреваемую в краже женщину задержали в ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Биробиджанском районе приставы нашли 36-летнюю жительницу села Партизанское. Женщину в розыск объявил суд. Она обвиняется в краже и решила не приходить на собственный суд.

- Подозреваемая обвиняется в тайном хищении чужого имущества, совершенного с причинением значительного ущерба потерпевшему. На судебное заседание, в котором она выступала в качестве обвиняемой, она не явилась, поэтому, по постановлению судьи Биробиджанского районного суда, была объявлена в розыск, - рассказали в УФССП России по Еврейской автономной области.

После задержания женщину тут же передали полицейским.

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