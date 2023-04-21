Гавкающее препятствие: магаданские пожарные спасли женщину от инсульта Фото: МЧС Магадан

Счастливая история произошла на Колыме. В Магадане сотрудники МЧС спасли жизнь пожилой женщине. У пенсионерки произошел инсульт.

- Спасателей МЧС России вызвал участковый, который не мог попасть в квартиру пенсионерки: женщина долго не выходила на связь. За дверью слышались глухие стоны, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Спасатели вскрыли входную дверь и увидели страшную картину: женщина лежала на полу с признаками инсульта. Пройти к ней просто так было нельзя, вход перегородила большая собака. Специалисты вывели животное на улицу, вызвали скорую помощь, а когда медики приехали, помогли им перенести пенсионерку в машину врачей.

Напомним, в ЕАО спасатели сняли с дерева кошку Симу. Животное просидело там два дня. Оно испугалось собак и пыталось от них спрятаться.