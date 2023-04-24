Почву проверяют в Хабаровском крае Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В Хабаровском крае началась проверка сельскохозяйственных почв. Первые пробы уже поступили специалистам лаборатории Россельхознадзора. Их отобрали из пленочных теплиц Хабаровского района. Образцы проверяют на остаточное число нитратов и гербицида С-метолахлора.

- Остаточное количество пестицидов и нитратов в почве опасно не только для растущего урожая. Удобрения и химические средства, используемые для защиты растений, могут попасть в реки и озера, загрязнив как подземные, так и поверхностные воды, - рассказали сотрудники ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Именно поэтому используют эти вещества строго по нормам, а их остатки контролируются. Основным источником нитратов, по словам специалистов, являются азотные удобрения.

Напомним, ранее в Комсомольске-на-Амуре проверку не прошли 20 тонн сливочного масла. Подозрительную партию нашли в местном магазине.

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