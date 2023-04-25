Личинки вредителя нашли в лесоматериалах в Хабаровском крае Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Экспортные лесоматериалы проверили в Хабаровском крае. Безопасность дерева оценили специалисты лаборатории Россельхознадзора.

- В рамках обязательного фитосанитарного контроля перед отправкой в Китайскую Народную Республику эксперты проверили партию крепежного материала из хвойных пород объемом два кубометра, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Эксперты осмотрели древесину и обнаружили там личинки малого елового усача. Это карантинный вредитель, запрещенный в Китае и России. Только личинки были в нежизнеспособном состоянии, так что производитель требования закона по обработке и обеззараживанию материалов не нарушил.

Напомним, в Хабаровском крае началась проверка сельскохозяйственных почв. Специалисты лаборатории смотрят, чтобы в земле не было вредоносных примесей, которые могут испортить урожай. Первые пробы уже поступили.

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