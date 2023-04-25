Отделался ушибами: в Комсомольске ребенок неожиданно вылетел на дорогу и попал под машину Фото: МВД
Ребенок неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Водитель дал по тормозам, но остановить авто не успел.
Авария случилась 24 апреля в 19:26 во дворе дома №12 корпус 2 на проспекте Победы.
- 45-летний водитель, двигаясь по дворовой территории не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.
Сообщается, что мужчина водит автомобиль 25 лет. Мальчик получил ушибы. Полицейские проводят проверку. Они напоминают, что во дворе можно ездить не быстрее 20 километров в час. Пешеходы там могут ходить и по проезжей части, не создавая помех для автомобилистов.
Похожая авария произошла в Комсомольске в этот же день утром. На Вяземской под машину попал мальчик девяти лет.
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