Обустройство «Остановок Победы» проконтролировал мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске по инициативе городского штаба поддержки мобилизованных оформляют «Остановки Победы». На павильоны наносят символику праздника. Работу 25 апреля проинспектировал мэр города Серей Кравчук. Главе краевой столицы показали конструкции на привокзальной площади.

- Это наша история - о ней мы должны рассказывать постоянно. В 1945 году наши солдаты уничтожили фашизм, освободили половину Европы. На Дальнем Востоке была поставлена точка во Второй мировой войне. Я уверен, что наши военные разгромят фашизм в 21 веке, - сказал мэр Хабаровска.

Эскизы остановок разработали специалисты администрации. Новые украшенные павильоны появятся во всех районах Хабаровска. На них появится символика не только Великой Отечественной войны, но и специальной военной операции.

Ранее мэр Хабаровска встретился с ветераном войны Леонидом Баландой.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.