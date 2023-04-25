Наркоаграриев задержали в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в выращивании конопли. 38-летний житель областного центра и 46-летний гость оборудовали плантацию на территории промышленной зоны.

- В одном из отдаленных микрорайонов Магадана на территории промзоны в четырех специально оборудованных грузовых контейнерах злоумышленники занимались культивированием «дурман-травы», - рассказали в МВД России.

Оперативники провели обыск и нашли 86 кустов конопли и 473 грамма марихуаны. У полиции есть данные, что мужчины могли также продавать запрещенные вещества.

Следователи завели уголовные дела. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, в Хабаровском крае приговор суда выслушает мужчина за покупку краснокнижной рыбы. Осетра он приобрел у уличных торговцев на трассе. Почти сразу же его машину остановили инспекторы.

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