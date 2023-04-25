Санитарные нарушения нашла прокуратура в школах Магаданской области Фото: прокуратура Магаданской области

В Магаданской области прокуратура проверила, как соблюдаются санитарные правила в школах. В итоге специалисты нашли немало нарушений.

- Проверка выявила несоблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при хранении разделочного инвентаря, отсутствия в пищеблоках бактерицидных установок для обеззараживания воздуха. В пищеблоках некоторых учреждений отсутствовали маркировочные ярлыки с указанием информации об условиях хранения, сроков годности на некоторые продукты питания, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Руководителям школ Смидовичского района внесли представления. Они должны привести все в порядок. Виновников, допустивших нарушения, обещали привлечь к ответственности. Работу продолжает контролировать прокуратура.

Напомним, в Магаданской области во время драки скончался мужчина. У него произошла ссора со знакомым, свои аргументы приятели стали приводить кулаками.

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