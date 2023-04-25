«Почта России» не будет работать в майские выходные в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Уже в конце текущей рабочей недели жителей Хабаровского края ждут длинные выходные. Уйдут на отдых и сотрудники «Почты России».
Отделения не будут работать 1 и 9 мая, почтальоны в эти дни тоже отдыхают. Соответственно, корреспонденцию они принесут в другие дни.
- 30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше, за исключением отделений с круглосуточным режимом работы, - рассказали в «Почте России».
По обычному графику сотрудники почты работают 2 числа, 3 мая они трудятся по графику субботы, а 10 мая – по расписанию воскресенья. С 4 по 7 мая почтальоны принимают клиентов в обычном режиме.
Более подробный график можно узнать на сайте или в мобильном приложении «Почты России».
В эти же дни намечены выходные и больницах Хабаровского края. Как именно будут работать медицинские учреждения региона на майских, можно посмотреть здесь.
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