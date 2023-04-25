«Почта России» не будет работать в майские выходные в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже в конце текущей рабочей недели жителей Хабаровского края ждут длинные выходные. Уйдут на отдых и сотрудники «Почты России».

Отделения не будут работать 1 и 9 мая, почтальоны в эти дни тоже отдыхают. Соответственно, корреспонденцию они принесут в другие дни.

- 30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше, за исключением отделений с круглосуточным режимом работы, - рассказали в «Почте России».

По обычному графику сотрудники почты работают 2 числа, 3 мая они трудятся по графику субботы, а 10 мая – по расписанию воскресенья. С 4 по 7 мая почтальоны принимают клиентов в обычном режиме.

Более подробный график можно узнать на сайте или в мобильном приложении «Почты России».

В эти же дни намечены выходные и больницах Хабаровского края. Как именно будут работать медицинские учреждения региона на майских, можно посмотреть здесь.

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