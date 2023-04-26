Накинулся в подъезде: молодой человек избил мужчину из-за неприязни на Колыме

Мужчина пострадал от рук соседа в Магаданской области Фото: прокуратура Магаданской области

50-летний мужчина стал жертвой нападения соседа в поселке Уптар. 26 марта 2023 года он находился в подъезде дома на Красноярской, когда на него набросился молодой человек. Причиной нападения, как оказалось, стала личная неприязнь парня к старшему жильцу.

- Молодой человек нанес несколько ударов потерпевшему, в результате чего умышленно причинил вред здоровью средней тяжести. На нападавшего завели уголовное дело, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Полиция продолжает расследование. Подозреваемому может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее правоохранители завели дело на менеджера компании, которая украла четверить миллиона рублей всего за месяц. Ее могут отправить в колонию на срок до шести лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.