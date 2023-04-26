Автобус до микрорайона Парус не будет ходить в Комсомольске-на-Амуре 27 апреля Фото: администрация Хабаровска

В Комсомольске-на-Амуре приостановили движение автобуса до микрорайона Парус. Жителей города об этом предупреждает администрация.

Движение автобуса ограничат всего на несколько часов - с 9:00 до 13:00. Высаживать и забирать пассажиров общественный транспорт будет на остановке, которая находится на Комсомольском шоссе.

- Временная приостановка автобусного движения связана с дорожными работами, которые будут проходить в районе дома №21 по улице Степной, - рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Задать все вопросы и уточнить информацию можно в диспетчерской службе перевозчика по телефону 8 984-298-64-20.

Напомним, в Хабаровске в майские праздники скорректируют работу общественного транспорта. Иначе автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить 1, 8 и 9 мая. В администрации краевого центра уточняют, что расписание для них в эти дни установят воскресное.

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