За убийство прохожего и избиение женщины осудили жителя Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советской Гавани приговор вынесли 25-летнему мужчине. Его осудили за убийство по неосторожности и избиение.

В октябре прошлого года он стал свидетелем драки. Машущих кулаками мужчин пыталась разнять 34-летняя женщина. Фигуранту это не понравилось, и он схватил ее за капюшон куртки. За волосы он проволок ее по земле около пяти метров.

А в январе текущего года мужчина избил прохожего.

- От полученных травм 32-летний мужчина скончался в медицинском учреждении, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину приговорили к 6 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима.

Напомним, в Хабаровском крае 15-летняя девушка обокрала своего знакомого. Она присвоила себе его деньги - 30 тысяч рублей. В полиции уже завели уголовное дело. Юная воровка признала вину. Ей ограничили свободу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.