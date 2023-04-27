Автобусы №20 и №83 сошли с маршрутов из-за аварии в Хабаровске

Автобус №20 попал в аварию
Фото: Социальные сети
27 апреля во время утренних рейсов сразу два автобуса сошли с маршрутов. Обе машины оказались участниками ДТП.
Первая авария произошла в четверг утром на пересечении Калараша с Королева. В результате столкновения кроссовера и автобуса №83-П проезд для машин на перекрестке оказался частично заблокированным.
Автобус №83-П столкнулся с внедорожником
Фото: Социальные сети
Второе ДТП случилось на Первостроителей Там «Ниссан Тиида» не поделил дорогу с автобусом 20 маршрута. Столкновение произошло, когда легковушка выезжала со двора.
Обе аварии оказались несерьезными. Предварительно, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Повреждения получили только машины.
Ранее в Хабаровске возобновили работу автобусы маршрутов 28 и 107 А. Первый выполняет рейсы от «Дворца профсоюзов» до «Дач малого аэропорта», а второй курсирует по схеме «Автовокзал Хабаровска - Красная Речка - село Бычиха - село Казакевичево».
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