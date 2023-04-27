Автобусы №20 и №83 сошли с маршрутов из-за аварии в Хабаровске

Автобус №20 попал в аварию Фото: Социальные сети

27 апреля во время утренних рейсов сразу два автобуса сошли с маршрутов. Обе машины оказались участниками ДТП.

Первая авария произошла в четверг утром на пересечении Калараша с Королева. В результате столкновения кроссовера и автобуса №83-П проезд для машин на перекрестке оказался частично заблокированным.

Автобус №83-П столкнулся с внедорожником Фото: Социальные сети

Второе ДТП случилось на Первостроителей Там «Ниссан Тиида» не поделил дорогу с автобусом 20 маршрута. Столкновение произошло, когда легковушка выезжала со двора.

Обе аварии оказались несерьезными. Предварительно, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Повреждения получили только машины.

Ранее в Хабаровске возобновили работу автобусы маршрутов 28 и 107 А. Первый выполняет рейсы от «Дворца профсоюзов» до «Дач малого аэропорта», а второй курсирует по схеме «Автовокзал Хабаровска - Красная Речка - село Бычиха - село Казакевичево».

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