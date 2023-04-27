Водитель сбил пожилую женщину на парковке магазина «Амба» в Комсомольске-на-Амуре Фото: ОГИБДД по Комсомольску

26 апреля примерно в 17:20 возле магазина «Амба» в районе дома №23 на Гамарника под колеса легковушки попала 73-летняя женщина. Комсомольчанка шла по парковочной зоне, когда ее сбила «Тойота Приус». По словам водителя, он не заметил пенсионерку.

- Женщина получила травмы. Медики приняли решение о госпитализации пострадавшей, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Жителей Города юности просят быть бдительными на дорогах. Водителей призывают не превышать скорость, а пешеходов - смотреть по сторонам, прежде чем переходить дорогу.

Ранее 27 апреля в Комсомольске автобус №20 сошел с маршрута из-за столкновения с легковушкой.

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