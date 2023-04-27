Догнал сзади: водитель устроил ДТП, причинив травмы ребенку в Хабаровске

Шестилетний ребенок пострадал в аварии в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария, в которой пострадал шестилетний мальчик, произошла 26 апреля на Бондаря примерно в 19:20. Водитель «Тойоты Эйс» не выдержал интервал и врезался в едущую впереди «Тойоту Короллу».

- В аварии пострадал только ребенок, который находился в салоне «Короллы». Мальчик получил травму. Медики назначили ему амбулаторное лечение. Известно, что в момент аварии оба водителя были трезвы, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

Хабаровчан просят быть бдительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре водитель сбил пожилую женщину на парковке магазина «Амба». Пострадавшую госпитализировали с травмами.

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