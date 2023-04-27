Около 48 миллионов рублей украдено при исполнении госконтракта в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае военная прокуратура организовала проверку закона о капитальном строительстве. Во время нее специалисты обнаружили пропавшие из казны 48 миллионов рублей. Их похитили при исполнении госконтракта.

Оказалось, что в 2020 году строительные компании из Вяземского и Хабаровска стали подрядчиками по соглашению с Министерством обороны. Работы они должны были провести в Доме офицеров. Фирмы получили аванс – 27,4 и 20,5 миллиона рублей.

- Не приступив к исполнению предусмотренных контрактом обязательств, руководители коммерческих организаций использовали полученные денежные средства не по назначению, - рассказали в Главной военной прокуратуре.

Заведены уголовные дела за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Напомним, в Магаданской области больше миллиона рублей у сотрудников украла главный бухгалтер и ее коллега.

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