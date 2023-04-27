Женщина въехала в пассажирский автобус в Магадане Фото: ГИБДД Магадана

Авария с маршруткой случилась 27 апреля в Магадане. Около дома №38 по улице Гагарина столкнулись автобус и иномарка.

За рулем Toyota RAV4 была 64-летняя женщина. Она выезжала с перекрестка Болдырева-Гагарина, выехала на встречку и спровоцировала аварию.

- В результате произошло столкновение с маршрутным автобусом ГАЗ, за рулем которого находился 35-летний водитель. По предварительной информации, в автобусе были четыре пассажира, один из них получил телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, - рассказали в ГИБДД Магадана.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы. Они выясняют все подробности дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Хабаровске травмы во время аварии получил ребенок. Шестилетний мальчик ехал в автомобиле, в который врезалась другая машина.

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