Получить права за взятку хотела жительница Биробиджана
Фото: Даниил ОПАРИН
В Биробиджане вынесли приговор местной жительнице за взятку. Женщина не хотела учиться на права, и попыталась их купить. В итоге желая облегчить себе жизнь, она ее лишь усложнила.
Женщину осудили за покушение на дачу взятки. О том, что за деньги можно получить права без экзаменов и медосвидетельствования, она узнала от знакомого.
- Осужденная передала взятку должностному лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) за содействие в получение водительских удостоверений, - рассказали в прокуратуре ЕАО.
К слову, биробиджанку обманули: взявший у нее деньги сотрудник даже не думал ей помогать. Это помогло не довести преступление до конца.
Женщину приговорили к трем годам условно и штрафу в полмиллиона рублей.
Напомним, в Хабаровском крае при исполнении госконтракта два предприятия похитили около 48 миллионов рублей.
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