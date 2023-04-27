Получить права за взятку хотела жительница Биробиджана Фото: Даниил ОПАРИН

В Биробиджане вынесли приговор местной жительнице за взятку. Женщина не хотела учиться на права, и попыталась их купить. В итоге желая облегчить себе жизнь, она ее лишь усложнила.

Женщину осудили за покушение на дачу взятки. О том, что за деньги можно получить права без экзаменов и медосвидетельствования, она узнала от знакомого.

- Осужденная передала взятку должностному лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) за содействие в получение водительских удостоверений, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

К слову, биробиджанку обманули: взявший у нее деньги сотрудник даже не думал ей помогать. Это помогло не довести преступление до конца.

Женщину приговорили к трем годам условно и штрафу в полмиллиона рублей.

Напомним, в Хабаровском крае при исполнении госконтракта два предприятия похитили около 48 миллионов рублей.

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