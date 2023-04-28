Молодой парень на Infiniti снес ограждение в Магадане Фото: ГИБДД Магадан

В Магадане вечером 27 апреля произошла авария. Молодой человек на дорогой иномарке снес металлическое ограждение и уехал с места ДТП.

Все случилось на Комсомольской площади напротив дома №4. За рулем Infiniti был 24-летний парень. Автомобиль повредил ограждение.

- В отношении молодого человека составлены административные материалы за оставление места ДТП, управление автомобилем с нанесенным тонировочным покрытием, ограничивающим обзорность с места водителя, а также за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, - рассказали в ГИБДД Магадана.

В аварии никто не пострадал, кроме ограждения и автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Напомним, в Хабаровске в аварии пострадал ребенок. Шестилетний мальчик ехал в автомобиле, в который сзади врезался другой.

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