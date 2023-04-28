В Хабаровском крае охранник угнал грузовик компании, в которой работал, чтобы съездить в магазин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Комсомольска-на-Амуре обратился бизнесмен. Владелец компании по переработке второсырья рассказал, что с гаража предприятия пропал грузовой фургон. Его охранял сторож. Он и оказался виновником.

- Находясь на рабочем месте в ночную смену 24-летний ранее судимый охранник решил позаимствовать рабочий автомобиль и съездить в магазин. Не имея водительского удостоверения и опыта вождения, ему не удалось далеко уехать. Мужчина выехал за территорию предприятия и не справившись с управлением слетел в кювет, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Горе-водителя задержали на месте ДТП. Против него завели уголовное дело за завладение автомобилем без цели хищения. Машину вернули хозяину, а парню теперь грозит до пяти лет колонии.

Напомним, житель Хабаровского края съехал из арендованного дома с чужими вещами.

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