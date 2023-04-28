Мужчина скрутил зеркала на иномарке в Магадане Фото: МВД Магадан

На Колыме полицейские поймали 28-летнего мужчину. Он скрутил зеркала с иномарки.

- Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по городу Магадану установлено, что в период с 31 марта по 3 апреля во дворе дома по улице Болдырева мужчина умышленно повредил зеркала на иномарке Toyota Harrier, принадлежащей 30-летней местной жительнице, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Ущерб составил около 13 тысяч рублей. Против мужчины завели уголовное дело за повреждение чужого имущества. Что толкнуло его на такой поступок – неизвестно. В любом случае теперь ему грозит до двух лет колонии.

Напомним, в Магадане 24-летний парень на дорогой иномарке устроил ДТП. Он влетел в дорожное ограждение и повредил его. Не желая нести ответственность, он сбежал с места аварии.

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