Рождаемость выросла в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впервые с начала 2023 года зарегистрирована положительная динамика в показателях рождаемости. За апрель число новорожденных оказалось на порядок больше, чем в этом же месяце 2022 года.

- Хорошая тенденция, нужно сохранять! - отметил Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

За прошлый месяц в регионе родились 1027 детей, более чем на пять процентов больше, чем в 2022-м. В прошлом году за тот же период на свет появились 977 младенцев.

Ранее в регионе подвели итоги миграции населения с начала 2023 года. Оказалось, что за первые месяцы 2023 года в край приехало больше людей, чем выехало.

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