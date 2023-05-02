Десятилетнюю девочку сбила иномарка в Хабаровске

10-летнюю девочку сбила иномарка в Хабаровске Фото: прокуратура Хабаровска

В краевой столице сбили десятилетнюю девочку. ДТП случилось 2 мая около 11:30 по улице Серышева. На ребенка наехал автомобиль «Киа Рио» прямо на пешеходном переходе.

- В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травму в виде ушиба мягких тканей левого бедра, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Авария заинтересовала сотрудников прокуратуры. В ведомстве начали проверку. Специалисты оценивают, исполнялось ли законодательство безопасности на дорогах при том, что на месте ДТП не было дорожной разметки. Если будут основания, то надзорный орган примет меры реагирования.

Напомним, в Хабаровске запретят движение самокатов. Ограничение будет действовать два дня - в День города и День Победы. С такой инициативой к предпринимателям обратился мэр краевой столицы Сергей Кравчук. В России случаются тысячи аварий с этим видом транспорта.

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