Подтянуть финансовую грамотность смогут жители Хабаровского края
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 3 мая в Хабаровском крае стартуют онлайн-лекции по финансовой грамотности. Их проводят специалисты регионального отделения Банка России. Прослушать их можно до 7 июня.
- Эксперты расскажут жителям края о финансовых мошенниках, маркетплейсах, налоговых вычетах, системе быстрых платежей и о том, как потребителям финансовых услуг защитить свои права, - рассказали в отделении Банка России.
Эфиры запланированы раз в неделю, на каждую среду. Начало - в 11 часов по местному времени. Лекция продлится полчаса на платформе iMind. Расписание можно посмотреть по ссылке. Там же есть инструкция о том, как подключиться к семинару.
Занятия проводят по региональной программе повышения финансовой грамотности жителей Хабаровского края.
Напомним, жителей Магаданской области приглашают принять участие в акции «Окна Победы».
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