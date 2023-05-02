Подтянуть финансовую грамотность смогут жители Хабаровского края Фото: Олег УКЛАДОВ

С 3 мая в Хабаровском крае стартуют онлайн-лекции по финансовой грамотности. Их проводят специалисты регионального отделения Банка России. Прослушать их можно до 7 июня.

- Эксперты расскажут жителям края о финансовых мошенниках, маркетплейсах, налоговых вычетах, системе быстрых платежей и о том, как потребителям финансовых услуг защитить свои права, - рассказали в отделении Банка России.

Эфиры запланированы раз в неделю, на каждую среду. Начало - в 11 часов по местному времени. Лекция продлится полчаса на платформе iMind. Расписание можно посмотреть по ссылке. Там же есть инструкция о том, как подключиться к семинару.

Занятия проводят по региональной программе повышения финансовой грамотности жителей Хабаровского края.

Напомним, жителей Магаданской области приглашают принять участие в акции «Окна Победы».

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