Из-за размокшей взлетно-посадочной полосы закрыли аэродром в Хабаровском крае Фото: ХабАвиа
В Нелькане до 9 мая закрыли аэродром. Причиной стала размокшая взлетно-посадочная полоса. Рейсы пришлось перенести на 10 число, пассажирам об этом уже сообщили.
По информации «Хабаровских авиалиний», вовремя не состоятся вылеты по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан и обратно. Они были запланированы на 3 мая.
- Ежегодно в Нелькане происходит размокание грунтовой полосы. Чаще всего это случается в конце апреля - начале мая с наступлением теплого периода на севере Хабаровского края, - рассказали в авиакомпании.
Специалисты «ХабАвиа» отвечают за посадочную площадку. Каждый день они следят за ее состоянием. О том, когда отсюда снова начнут летать самолеты, в компании сообщат дополнительно.
Напомним, в Хабаровском крае увеличили число авиарейсов по региону. Самолеты будут чаще летать по нескольким направлениям.
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