Из-за размокшей взлетно-посадочной полосы закрыли аэродром в Хабаровском крае Фото: ХабАвиа

В Нелькане до 9 мая закрыли аэродром. Причиной стала размокшая взлетно-посадочная полоса. Рейсы пришлось перенести на 10 число, пассажирам об этом уже сообщили.

По информации «Хабаровских авиалиний», вовремя не состоятся вылеты по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан и обратно. Они были запланированы на 3 мая.

- Ежегодно в Нелькане происходит размокание грунтовой полосы. Чаще всего это случается в конце апреля - начале мая с наступлением теплого периода на севере Хабаровского края, - рассказали в авиакомпании.

Специалисты «ХабАвиа» отвечают за посадочную площадку. Каждый день они следят за ее состоянием. О том, когда отсюда снова начнут летать самолеты, в компании сообщат дополнительно.

Напомним, в Хабаровском крае увеличили число авиарейсов по региону. Самолеты будут чаще летать по нескольким направлениям.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.