На усиленный режим перешли полицейские в ЕАО Фото: правительство ЕАО

В Еврейской автономной области усилили режим работы правоохранительных органов. Они будут следить за безопасностью жителей и гостей региона в майские праздники. Этот вопрос лично контролирует губернатор Ростислав Гольдштейн.

- В Биробиджане и всех районах области увеличена плотность патрульно-постовых нарядов полиции в местах массового пребывания и отдыха граждан, численно усилены следственно-оперативные группы, - рассказали в правительстве ЕАО.

Следить за порядком будут кинологи с собаками, росгвардейцы, сотрудники ЧОПов, казаки и члены народных дружин. Особое внимание стражи порядка уделят местам, где проводятся массовые мероприятия. Там будут проходить обследования - специалисты проверят стройки, подвалы, чердаки и объекты транспорта и жизнеобеспечения.

Напомним, с 1 мая по всей территории Хабаровского края ввели противопожарный режим.

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