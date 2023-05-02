Серьезный пожар тушат спасатели в Биробиджане Фото: МЧС ЕАО

Днем 2 мая в Биробиджане по улице Ветеранской вспыхнул серьезный пожар. Его тушат уже больше двух часов.

О возгорании в жилом доме стало известно около 17:30 по местному времени. Спустя пару часов специалисты не сообщили ни о локализации, ни о ликвидации огня.

- Обстановку осложняют порывистый ветер и удаленность водоисточников, - сказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Специалисты запросили подкрепление и встали на водоисточник. Из здания удалось спастись семье. К счастью, мать и сын в огне не пострадали. Однако в доме осталась кошка. О ее судьбе пока ничего неизвестно.

Напомним, в Биробиджане прямо во время ремонта сгорел автомобиль. Отечественная машина вспыхнула, когда рабочие включили сварочный аппарат, а за ней загорелось помещение сервиса. Помещение выгорело полностью, транспорт тоже спасти не удалось.

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