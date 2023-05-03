11 человек отравились фастфудом в Хабаровске Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Роспотребнадзор проводит расследование в связи с массовым отравлением людей в Хабаровске. В городе зафиксировали 11 пациентов с похожими симптомами, которые обратились за медицинской помощью практически в одно и то же время.

- У пострадавших поднялась температура, появилась рвота, жидкий стул, интоксикация. За ними наблюдают врачи, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В помещениях - полная антисанитария Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Специалисты выяснили, что все пациенты незадолго до появления симптомов ели продукцию производства ООО «Сиеста-фуд». Компания поставляет готовые сэндвичи, онигири и другие блюда в торговые сети краевой столицы.

Сотрудники Роспотребнадзора начали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Оказалось, что на производстве «Сиеста-фуд» нарушались всякие нормы санитарного законодательства. Продукты неправильно обрабатывали, нарушали технологию приготовления. Ингредиенты для фастфуда неправильно хранились, как и готовая продукция. В помещениях было грязно, так как убирались в них очень редко. Компания не следила даже за сотрудниками: работники выполняли обязанности, нарушая правила личной гигиены.

Продукты хранились неправильно и среди грязи Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Ко всему прочему выяснилось, что производитель начал работу, даже не уведомив о начале предпринимательской деятельности. Компанию временно закрыли для очистки и обработки помещений. Готовая продукция, которая уже успела попасть на прилавки магазинов, в срочном порядке изымается.

Чтобы установить источник инфекции, специалисты взяли пробы продуктов и воды на предприятии. Также были отобраны образцы смывов с поверхностей и биологический материал от сотрудников компании. Все материалы переданы в лабораторию. Расследование продолжается.

Компанию временно закрыли для очистки и обработки помещений Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

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