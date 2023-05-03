11 человек отравились фастфудом в Хабаровске
Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю
Роспотребнадзор проводит расследование в связи с массовым отравлением людей в Хабаровске. В городе зафиксировали 11 пациентов с похожими симптомами, которые обратились за медицинской помощью практически в одно и то же время.
- У пострадавших поднялась температура, появилась рвота, жидкий стул, интоксикация. За ними наблюдают врачи, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
В помещениях - полная антисанитария
Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю
Специалисты выяснили, что все пациенты незадолго до появления симптомов ели продукцию производства ООО «Сиеста-фуд». Компания поставляет готовые сэндвичи, онигири и другие блюда в торговые сети краевой столицы.
Сотрудники Роспотребнадзора начали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Оказалось, что на производстве «Сиеста-фуд» нарушались всякие нормы санитарного законодательства. Продукты неправильно обрабатывали, нарушали технологию приготовления. Ингредиенты для фастфуда неправильно хранились, как и готовая продукция. В помещениях было грязно, так как убирались в них очень редко. Компания не следила даже за сотрудниками: работники выполняли обязанности, нарушая правила личной гигиены.
Продукты хранились неправильно и среди грязи
Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю
Ко всему прочему выяснилось, что производитель начал работу, даже не уведомив о начале предпринимательской деятельности. Компанию временно закрыли для очистки и обработки помещений. Готовая продукция, которая уже успела попасть на прилавки магазинов, в срочном порядке изымается.
Чтобы установить источник инфекции, специалисты взяли пробы продуктов и воды на предприятии. Также были отобраны образцы смывов с поверхностей и биологический материал от сотрудников компании. Все материалы переданы в лабораторию. Расследование продолжается.
Компанию временно закрыли для очистки и обработки помещений
Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю
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