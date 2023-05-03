Продаются во всех магазинах Хабаровска: 11 человек отравились едой известного в городе производителя фастфуда

Кухня, на которой готовили еду для жителей города и продукция бренда Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Прокуратура проверит производителя фастфуда из Хабаровска. Едой местного бренда отравились 11 человек. Люди массово стали сообщать об одинаковых симптомах. Между всеми пациентами было лишь одно сходство: накануне они ели продукцию ООО «Сиеста-фуд».

На салат могла осесть грязь Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

А НАЧИНАЛОСЬ ТАК КРАСИВО

Эта фирма прочно закрепилась на рынке Хабаровска. И неудивительно: быстрая еда в коробочках, перекусы, та еда, которую можно взять и быстро съесть по пути. Особой популярностью продукция пользуется у студентов: яркие упаковки с фирменным дизайном, демократичная цена. В линейке товаров все для полдников: онигири, сэндвичи, роллы, салаты. Конечно, продукция быстро начала пользоваться спросом, да и покупатели говорили, что вкусно. Бутерброды и рисовые шарики «Сиесты» стали продаваться практически в каждом продуктовом города: от крупных сетей-гигантов до магазинов у дома.

Но все изменилось после массового отравления. В сети начали появляться гневные отзывы на продукцию, в основном сэндвичи. Мол, съели и слегли. Симптомы одинаковые: рвота, жидкий стул, интоксикация, высокая температура. Жители обратились в больницы, где им диагностировали острую кишечную инфекцию.

Помещение в ужасном состоянии Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

УЖАСЫ НА КУХНЕ

За жалобами последовали и действия. Роспотребнадзор пришел на производство с проверкой. Результаты шокировали: нарушения были на каждом шагу. Грязные столешницы, продукты хранятся как попало, грязь и свалка странных предметов. Дошло до того, что сотрудники не мыли руки. А дальше выяснилось и другое: предприятие открылось даже без уведомления о своей деятельности.

- Работа фирмы приостановлена для проведения дезинфекционных, противоэпидемических, профилактических мероприятий. Принимаются меры по отзыву готовой продукции из торговой сети, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Вещи хаотично раскиданы Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Сейчас проверки по-прежнему продолжаются. С местных кухонь изъяли пробы, забрали продукты на анализы. Пока неизвестно, что еще скрывают в себе порченные сэндвичи, доводящие людей до больничной палаты.

- Я часто покупала роллы с лососем именно этой фирмы. Мне нравится, что там немного ингредиентов, а вместо майонезных соусов творожный сыр. Но когда я увидела фотографии их кухни, испытала настоящее отвращение, даже ком к горлу подкатил. Не понимаю, как можно готовить в таких условиях, а тем более продавать это людям. Удивили и масштабы: продаются везде, а такое махонькое помещение, куда не разместишься даже толком. Разочарование тотальное, и я действительно стала бояться всех подобных перекусов. А ведь у них много продукции с рыбой, а это очень опасный продукт, требующий правильной обработки, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина, хабаровчанка.

Так хранили хлеб Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Свою проверку начали и в правоохранительных ораганах. «КП» - Хабаровск» рассказали в краевой прокуратуре, что сотрудники проверят руководство компании на соблюдение законов. Свою проверку запустили и в следкоме, заведено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Потолок на производстве Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Также стало известно, что сообщения об отравлениях появляются и в местных пабликах, многие жители не стали обращаться за помощью, ограничившись лишь отзывом в Сети или гневным комментарием. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий. Пока неизвестно, откроется ли производство сэндвичей вновь и удастся ли компании сохранить доверие покупателей после произошедшего.

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