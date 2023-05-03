Четыре тысячи доз вакцины от менингита поступило в Хабаровский край Фото: Иван МАКЕЕВ

В регион поступило четыре тысячи доз вакцины от менингококковой инфекции. Сделать прививку могут как дети, так и взрослые.

- Запасов вакцины в крае достаточно, дефицита нет. Вакцинация проводится бесплатно по месту прикрепления. Прививка от менингококка детям не входит в национальный календарь: ее назначают представителям группы риска или при вспышке инфекции, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Так, детям в возрасте 9-23 месяцев нужно сделать два укола с интервалом в три месяца. Как только ребенку исполняется два года, становится достаточно лишь одной прививки.

Вакцина «Менактра» от менингита появилась в детской поликлинике №17. Она предназначена для детей от девяти месяцев до 18 лет.

Напомним, в Хабаровске фастфудом отравились 11 человек. Все они решили перекусить в одном из кафе быстрого питания.

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