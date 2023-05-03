Четыре тысячи доз вакцины от менингита поступило в Хабаровский край
Фото: Иван МАКЕЕВ
В регион поступило четыре тысячи доз вакцины от менингококковой инфекции. Сделать прививку могут как дети, так и взрослые.
- Запасов вакцины в крае достаточно, дефицита нет. Вакцинация проводится бесплатно по месту прикрепления. Прививка от менингококка детям не входит в национальный календарь: ее назначают представителям группы риска или при вспышке инфекции, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Так, детям в возрасте 9-23 месяцев нужно сделать два укола с интервалом в три месяца. Как только ребенку исполняется два года, становится достаточно лишь одной прививки.
Вакцина «Менактра» от менингита появилась в детской поликлинике №17. Она предназначена для детей от девяти месяцев до 18 лет.
Напомним, в Хабаровске фастфудом отравились 11 человек. Все они решили перекусить в одном из кафе быстрого питания.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru