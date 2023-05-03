Забившего до смерти приятеля мужчину осудят в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магаданской области суд вынесет вердикт по делу об убийстве. Напомним, 20 февраля в селе Палатка 37-летний мужчина забил до смерти своего приятеля.

В тот злополучный вечер товарищи выпивали в квартире по улице Ленина. В какой-то момент между ними произошла ссора, и аргументы магаданцы стали приводить кулаками. Обвиняемый много раз ударил руками и ногами по голове и телу 47-летнего мужчину. Тот умер в реанимации, куда его привезли с ушибом головного мозга.

Дело рассмотрит Хасынский районный суд. Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Пока шло следствие, он находился под стражей.

Напомним, приезжий из Новосибирска устроил беспредел в магазине Хабаровска.

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