Андрей Мартемьянов стал главным тренером хоккейного клуба «Амур» в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В хоккейной сфере Хабаровска кадровые перемены. Главным тренером хоккейного клуба «Амур» стал Андрей Мартемьянов. Его кандидатуру на новую должность утвердил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края. У успешного спортсмена за плечами богатый опыт наставника и выведения подопечных в серию игр плей-офф.

- Отмечу, что Андрей Алексеевич уже работал в нашем клубе с 2016 по 2018 годы. Опыт - самый положительный, - сказал губернатор.

К своей работе тренер приступил уже с 3 мая. Самой главной задачей для него сейчас является формирование команды. Дальше он будет работать на достижение одной цели, которая прописана в стратегии развития до 2026 года. Это завоевание Кубка Гагарина.

Напомним, ранее хабаровчанин Мирослав Поташкин занял второе место в Первенстве России по плаванию.

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