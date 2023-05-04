Использование беспилотников ограничили в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае запретили использовать беспилотники. Такое решение принял губернатор Михаил Дегтярев в целях безопасности. Ограничение будет действовать до тех пор, пока не появится новое постановление.

В документе указано, что исключение составят аппараты, используемые органами власти, организациями, выполняющий госзаказ, или людьми по договоренности с властями.

- При этом указанным организациям рекомендуется исключить использование БВС на территории объектов ВПК, ТЭК, связи и транспорта и придерживаться правил использования воздушного пространства РФ, закрепленных в действующих нормативных актах, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

На каждый полет нужно будет получать отдельное разрешение. Контролировать эту работу будут компетентные силовые органы.

Напомним, ранее в Хабаровске запретили езду на электросамокатах. Ограничение будет действовать до 9 мая и в День города.

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