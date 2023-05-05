В Магаданской области задержали женщину, ранившую ножом приятеля во время ссоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Ола Магаданской области задержали 37-летнюю женщину. Ее подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

Днем 3 мая пара выпивала в нежилом помещении в поселке Армань. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая в драку с ножом. Вооружившись острым предметом, женщина ударила противника в грудь. К счастью, ему удалось выжить благодаря вовремя приехавшим на место врачам. Женщину задержали, следователи решают вопрос о заключении ее под стражу.

- По уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств преступления, осуществляется сбор и закрепление доказательств, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, житель Амурска совершил сразу два преступления за один вечер.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.