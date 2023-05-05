В Магаданской области задержали женщину, ранившую ножом приятеля во время ссоры
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В поселке Ола Магаданской области задержали 37-летнюю женщину. Ее подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.
Днем 3 мая пара выпивала в нежилом помещении в поселке Армань. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая в драку с ножом. Вооружившись острым предметом, женщина ударила противника в грудь. К счастью, ему удалось выжить благодаря вовремя приехавшим на место врачам. Женщину задержали, следователи решают вопрос о заключении ее под стражу.
- По уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств преступления, осуществляется сбор и закрепление доказательств, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.
Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, житель Амурска совершил сразу два преступления за один вечер.
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